Tvorbu Warhola v krakovskom vedeckom centre videli tisíce návštevníkov
Návštevníci absolvovali v krakovskom vedeckom centre aj sprievodné podujatia ako napríklad filmové premietania, výtvarné workshopy, koncerty aj rozhlasové prenosy.
Autor TASR
Prešov 7. septembra (TASR) - Výstava Warholovej tvorby vo Vedeckom centre Cogiteon v Krakove je po troch mesiacoch zavŕšená. Približne 140 originálnych diel a artefaktov svetoznámeho umelca pochádzajúcich zo zbierky Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach pritiahlo od začiatku júna do konca augusta pozornosť vyše 5000 návštevníkov. Väčšina diel v Poľsku doteraz nebola prezentovaná. Stalo sa tak až vďaka cezhraničnej spolupráci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Malopoľského vojvodstva. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Výstava v Krakove pod názvom Dialóg s pop-artom predstavila približne 140 originálnych diel a artefaktov Andyho Warhola pochádzajúcich zo zbierky MMUAW. Vystavili diela ako Marilyn či Flowers, vytvorené technikou sieťotlače. Portfólio výstavy dopĺňali ručne kreslené skice, knihy, oblečenie, predmety každodennej potreby a práce Warholových príbuzných a fotografov Billyho Namea i Ruda Prekopa.
Návštevníci absolvovali v krakovskom vedeckom centre aj sprievodné podujatia ako napríklad filmové premietania, výtvarné workshopy, koncerty aj rozhlasové prenosy. Pred centrom ich po celý čas trvania výstavy vítal samotný Andy Warhol v podobe figuríny vyrobenej v mierke 1:1.
Výstava pritom nebola striktne obmedzená len na vizuálnu stránku, ale priniesla aj vedecký rozmer - presnejšie interaktívne stanice inšpirované Warholovou tvorbou. Vystavené diela sa hodnotili aj z vedeckej stránky a doplnili audiovizuálnou kulisou pod taktovkou akademikov z Krakovskej akadémie výtvarných umení a Hudobnej akadémie. Cieľom tohto inovatívneho prístupu bolo oživiť vnímanie publika prostredníctvom špecifického vplyvu farby na zrakové zmysly.
„Výstava Dialóg s pop-artom má za sebou finisáž, na ktorej sa zúčastnilo takmer 200 hostí. Znovu sa počas nej zdôraznil význam partnerstva Prešovského samosprávneho kraja a Malopoľského vojvodstva v rámci umeleckého projektu, ktorým bola úspešná výstava diel fenoména Andyho Warhola,“ povedala Jeleňová.
Ako doplnila, tvorba tohto umelca, ktorá bola už za jeho života vysoko cenená, nadobudla po jeho smrti v roku 1987 značnú komerčnú a zberateľskú hodnotu a jeho diela v súčasnosti lámu rekordy v aukciách umenia.
MMUAW v Medzilaborciach založili v roku 1991 ako vôbec prvé na svete venované tomuto kráľovi pop-artu a dodnes je jeho jediným európskym múzeom. Za uplynulých 30 rokov zrealizovalo viac ako 50 výstav Warholových diel v zahraničí vrátane miest ako Rím či Dublin.
