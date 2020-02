Tvorcovia kraslíc majú na zapojenie sa do súťaže viac ako týždeň

Humenné 18. februára (TASR) – Vihorlatské múzeum (VM) v Humennom ponúka možnosť zapojiť sa do 28. ročníka medzinárodnej súťažno-prezentačnej výstavy Karpatská kraslica. Priaznivci a podporovatelia tradície zdobenia veľkonočných kraslíc môžu svoje výtvory doručiť organizátorovi do konca februára. Informovala o tom Jana Fedičová z VM.



"Všetkým priaznivcom a podporovateľom tradície 'krasličiarstva' ponúkame možnosť autorskej prezentácie kolekcie kraslíc zhotovených tradičnou alebo súčasnou technikou zdobenia," uviedla Fedičová s tým, že kraslice prihlásené do súťaže bude odborná porota hodnotiť v rôznych vekových a tvorivých kategóriách.



Záujemcovia môžu do súťaže prihlásiť maximálne desať kraslíc, v prípade záujmu o predaj je množstvo dodaných výtvorov neobmedzené. Súťažná výstava Karpatská kraslica 2020 bude v priestoroch VM sprístupnená od 12. marca do 26. apríla.



VM doteraz v rámci podujatia prezentovalo viac ako 23.000 kraslíc od takmer 600 autorov zo všetkých regiónov Slovenska, ale i z Čiech, Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Rumunska.