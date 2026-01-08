Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TVORIA SA KOLÓNY: V Bratislave sa zrazilo päť áut

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Blokované sú postupne oba jazdné pruhy.

Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - V Bratislave sa na Einsteinovej ulici na začiatku Prístavného mosta smerom z Petržalky zrazilo päť áut. Na mieste sa tvoria kolóny. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

Dodáva, že blokované sú postupne oba jazdné pruhy. „Úsek je prejazdný, ale zdržíte sa 15 až 20 minút,“ spresnila. Stellacentrum konštatuje, že kolóny sa tvoria už od Mosta SNP.
