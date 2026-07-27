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TVORIA SA KOLÓNY: Na diaľnici D1 pri Zamarovciach asfaltujú vozovku

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj﻿

Práce vykonávajú medzi 127. a 128. kilometrom na diaľnici v smere na Bratislavu.

Autor TASR
Trenčín 27. júla (TASR) - Na diaľnici D1 v katastri obce Zamarovce pri Trenčíne je obmedzená doprava. Dôvodom je výmena asfaltového povrchu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Práce vykonávajú medzi 127. a 128. kilometrom na diaľnici v smere na Bratislavu. Obmedzenia potrvajú asi do 17.00 h.

Premávka je vedená do pravého jazdného pruhu, na diaľnici sa tvoria kolóny. Polícia žiada vodičov o bezpečnú jazdu a dodržiavanie dopravného značenia.

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