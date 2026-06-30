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TVORIA SA KOLÓNY: Na diaľnici skončilo auto mimo cesty
Auto skončilo mimo cesty na 37. kilometri diaľnice.
Autor TASR
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Voderady 30. júna (TASR) - Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy sa tvoria v utorok popoludní v dôsledku dopravnej nehody kolóny. Informovala o tom Zelená vlna STVR.
Auto skončilo mimo cesty na 37. kilometri diaľnice. Úsek bol na nevyhnutný čas uzavretý z dôvodu zásahu záchranárskeho vrtuľníka. Aktuálne by mal byť už sprejazdnený stredný a ľavý pruh.
Auto skončilo mimo cesty na 37. kilometri diaľnice. Úsek bol na nevyhnutný čas uzavretý z dôvodu zásahu záchranárskeho vrtuľníka. Aktuálne by mal byť už sprejazdnený stredný a ľavý pruh.