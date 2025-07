Tvorivé dielne v Martine budú venované výrobe textilu a práci s vlnou

Martin 11. júla (TASR) - Tvorivú dielňu pre rodiny s deťmi pripravili na letné prázdninové mesiace v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine. Otvorená bude každý prázdninový utorok až do 26. augusta od 10.00 do 15.00 h v usadlosti z Moškovca. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM Milena Kiripolská.



„Návštevníci si vyskúšajú prácu s vlnou, napríklad suché plstenie, tkanie na stolových krosienkach, výrobu jednoduchých pletených bábik či náramkov z vlny. Zabaviť sa môžu prísť deti aj dospelí a z dielne si odnesú vlastný originálny výrobok,“ priblížila Kiripolská. Aktivity doplní lektorský výklad novej výstavy „Od Juraja do Mitra. Pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí“, ktorá predstavuje zaujímavý svet tradičného ovčiarstva a salašníctva na Slovensku.



Vo vybraných júlových a augustových termínoch bude v Múzeu slovenskej dediny fungovať aj tkáčska dielňa. „Návštevníci si budú môcť pozrieť a pod vedením skúsenej tkáčky aj vyskúšať viaceré činnosti spojené s výrobou textilu, ako napríklad tkanie plátna alebo kobercov na krosnách, súkanie nití na kolovrate alebo pradenie ľanovej nite. Okrem toho sa budú môcť zoznámiť s niektorými druhmi tradičných tkanín, ktoré sa používali v gazdovstve alebo v domácnostiach,“ poznamenala Kiripolská.



Doplnila, že tvorivé dielne počas letných mesiacov čakajú aj návštevníkov Etnografického múzea. Počas prázdninových stried sa postupne zabavia pri drôtovaní, výrobe hračiek, výrobe šnúrok a výrobe šitých vrecúšok. Tvorivé dielne budú otvorené vždy od 10.00 do 12.00 h a od 13.00 do 15.00 h.