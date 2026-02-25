< sekcia Regióny
Tvorivé prázdniny Vlastivedného múzea využilo vyše 40 detí
Autor TASR
Považská Bystrica 25. februára (TASR) - Viac ako 40 škôlkarov a školákov z Považskej Bystrice a okolia využilo počas prvých dňoch prázdninových dní možnosť stráviť dopoludnia vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici na tradičnom podujatí Tvorivé prázdniny. Informovala o tom projektová manažérka múzea Monika Roncová.
„Pracovníci múzea pripravili pre prázdninujúce deti tvorivé aktivity. Deti vyrábali dekorácie z medeného drôtu, ozdoby z dreva, dekorácie s jarnou tematikou a domček so semienkami žeruchy. Mohli si vyskúšať výtvarné techniky s využitím rozmanitého materiálu ako drevo, vlna, drôt, korálky a tetrapakové obaly,“ doplnila Roncová.
Snahou múzejníkov bolo podľa nej ukázať deťom, že vďaka recyklovaniu je možné odpadovým materiálom dať druhú šancu na ich využitie. Zaujímavou skúsenosťou pre deti bola výroba dekorovanej mikrozáhradky, do ktorej si zasadili semienka žeruchy. Bonusom tejto aktivity je možnosť pozorovať rast mladých rastliniek a obohatiť svoj jedálniček o vitamíny, ktoré si samy dopestujú.
