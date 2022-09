Tvorivý tím predstavil riešenia pre dopravu v Trnave

Trnava 20. septembra (TASR) – Vyššie využívanie tretieho podjazdu pod železničnou traťou v centre je jedným z riešení pre dopravu v meste Trnava. Predstavil ho kandidát na primátora v jesenných komunálnych voľbách Matej Lančarič (nezávislý) so svojím Tvorivým tímom. Zhoršujúcu sa situáciu v tejto oblasti spôsobuje podľa neho aj bezbrehá výstavba bez sociálnej a dopravnej infraštruktúry a veľké ústupky vedenia mesta developerom.



Hlavný problém v dynamickej doprave Trnavy v súčasnosti spôsobuje podľa Lančariča železničná trať, ktorá rozdeľuje mesto na dve polovice. Spájajú ich dva preťažené podjazdy na Dohnányho a Sladovníckej ulici. Tretí na Ulici Andreja Žarnova je využitý len na zhruba desať percent preto, že je ulica zaslepená. Platforma Tvorivý tím prichádza s finančne nenáročným návrhom ulicu otvoriť do susediacej Tamaškovičovej, čím sa odľahčí lievik na Dohnányho.



Zvýšený objem dopravy na Andreja Žarnova by nemal ovplyvňovať chod priľahlej nemocnice, keďže sa pripravuje výstavba nového komplexu, ktorý plánuje vchod na inom mieste. Doprava z Andreja Žarnova by pokračovala podľa návrhu cez inteligentne riadenú križovatku na Kollárovej ulici a ďalej popri polícii a okresnom úrade by ústila do nového jazdného pruhu na Hospodárskej ulici. Pre túto ulicu majú samostatné riešenie rozšírenia do štyroch pruhov, avšak bez dvoch v súčasnosti pripravovaných bus pruhov, keďže, ako uviedol Lančarič, počas dňa tadiaľ prejde iba osem autobusov za hodinu.



Lančarič predstavil aj návrh rozšírenia frekventovanej Rybníkovej ulice na štyri pruhy, transformácie kruhovej križovatky Trstínska – Ružindolská – Cukrová na inteligentne riadenú i zámer postupného dobudovania Spartakovskej cesty s cieľom jej napojenia na severný obchvat. V statickej doprave navrhuje Tvorivý tím zrušenie práve zavádzaného rezidenčného parkovania na sídliskách a obytných zónach do času dobudovania adekvátneho počtu parkovacích miest a záchytných parkovísk. Poukázal, že pri spoplatňovaní parkovania sa v Trnave automaticky zruší 2818 parkovacích miest, ktoré nie sú v súlade s normou. "Toto spôsobí v Trnave parkovací kolaps," konštatoval Lančarič.



Pre mestskú hromadnú dopravu navrhuje zvýšenie frekvencie spojov, zavedenie nových expresných zrýchlených liniek medzi mestskými časťami a centrom i dobudovanie nových zastávok v nových lokalitách ako Pekné pole, Nová Kopánka, Felbanka, Kamenný mlyn, tiež návrat autobusov do susediaceho Bieleho Kostola a Hrnčiaroviec a výrazne viac spojov do Modranky.