Tvorivý tím štartuje petíciu za výstavbu novej nemocnice v Trnave

Trnava 25. augusta (TASR) – Petíciu za výstavbu novej nemocnice odštartovala vo štvrtok v Trnave platforma Tvorivý Tím - Srdcom pre Trnavu, ktorá do nadchádzajúcich komunálnych volieb stavia kandidáta na primátora Mateja Lančariča. Hárkami s podpismi nielen Trnavčanov chcú podporiť rozhodovanie štátu o realizácii nového spádového zdravotníckeho zariadenia. Informoval o tom Lančarič na tlačovej besede.



Okrem toho Tvorivý Tím predstavil aj svoj plán na opatrenia na zmiernenie ekonomickej a energetickej krízy pre Trnavčanov a na úsporné opatrenia mesta. "Vytvoríme pre potrebných Trnavský fond solidarity," uviedol Lančarič. Považujú za potrebné podať pomocnú ruku najzraniteľnejším skupinám občanov, ktorí sa ocitli v pásme chudoby. Na základe transparentných pravidiel by seniorom, zdravotne postihnutým, osamelým matkám a ďalším skupinám mesto dočasne prispievalo na naplnenie ich potrieb.



Prostriedky fondu vo výške jedného milióna ročne by pochádzali podľa Lančariča z prebytku rozpočtu. "Trnava hospodári dobre, môže si dovoliť uvoľniť takúto čiastku," konštatoval. K úsporným opatreniam v rámci energetickej krízy radí Lančarič napríklad výmenu všetkých zastaraných pouličných osvetlení, ktorých je v súčasnosti v Trnave okolo 80 percent, za úsporné LED svietidlá, zatepľovanie budov či zefektívnenie správy mestského majetku prenájmom opustených objektov.



Petícia za výstavbu novej nemocnice v Trnave z Plánu obnovy a odolnosti SR argumentuje urgentnou potrebou nového zariadenia pod jednou strechou, a to namiesto doterajšieho pavilónového systému často viac ako storočných objektov. Finančné prostriedky, ktoré boli doposiaľ investované do súčasných budov, by podľa Lančariča efektívne vedelo využiť mesto a Trnavský samosprávny kraj ich adaptáciou na sociálne zariadenia. Petícia je k dispozícii v elektronickej forme na www.peticie.com, hárky chcú organizátori distribuovať na verejné miesta a oslovovať obyvateľov v uliciach.



Okrem Lančariča, ktorý kandiduje ako nezávislý kandidát, ohlásili svoju kandidatúru na post primátora Trnavy ako nezávislí kandidáti Marián Galbavý, súčasný primátor Peter Bročka, Branislav Baroš a Zuzana Bošnáková za Kresťanskodemokratické hnutie.