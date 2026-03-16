Tvrdošín chce rozšíriť cintorín o približne 324 nových hrobových miest
Autor TASR
Tvrdošín 16. marca (TASR) - Mesto Tvrdošín chce rozšíriť mestský cintorín, keďže súčasná kapacita cintorína je takmer vyčerpaná a chýba komplexné riešenie cintorína. Rozšírenie v jeho severovýchodnej časti vytvorí približne 324 nových hrobových miest, kolumbárium s predpokladaným počtom 372 urnových schránok, spevnené plochy, osvetlenie, lavičky, zeleň a základnú infraštruktúru. Vyplýva to zo zámeru rozšírenia mestského cintorína v Tvrdošíne, ktorý samospráva predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
Hlavným cieľom mesta je vytvoriť dôstojné pietne miesto pre obyvateľov mesta a okolia. „Ide o plochu, ktorá priamo nadväzuje na existujúci cintorín, čím sa dosiahne previazanosť novej plochy s už funkčnými prevádzkami cintorína. Výstavbou posudzovaného areálu a jeho uvedením do prevádzky budú vytvorené podmienky pre plynulé pokračovanie pohrebných služieb,“ uviedla samospráva v zámere.
Projekt tiež rieši vybudovanie peších komunikačných a priľahlých plôch areálu rozdeľujúcich cintorín na jednotlivé sekcie. Celý areál rozšírenej časti cintorína bude nanovo oplotený. Hlavný vstup do rozšírenej časti cintorína bude pokračovaním existujúcej spevnenej plochy, ktorá bude pokračovať priamo až do navrhovanej časti.
