Tvrdošín je na testovanie už viac-menej pripravený, vraví primátor

Tvrdošín 21. októbra (TASR) – Mesto Tvrdošín je na pilotnú fázu testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 v rámci možností už pripravené. Pre TASR to v stredu povedal primátor mesta Ivan Šaško. Doplnil, že v meste nachystali sedem testovacích miestností, dobrovoľníkov majú dostatok a čaká ich viac-menej len dolaďovanie detailov.



„Priestory sme pripravili tak, aby sa jednými dverami vchádzalo, druhými vychádzalo. Regionálny úrad verejného zdravotníctva by vybrané miestnosti mal akceptovať, vyberali sme ich tak, aby sme splnili všetky predpoklady. Miestnosti budú mimo našich škôl, dali sme ich do športovej haly, do mestského hotela či na plaváreň. Oproti voľbám sme vybrali iné priestory, ktoré sú v aktuálnych podmienkach vhodnejšie,“ priblížil tvrdošínsky primátor.



Dobrovoľníkov už podľa Šaška majú vybratých, väčšinou ide o zamestnancov mesta, technických služieb a kultúrneho strediska. V najbližších hodinách budú pracovať na dolaďovaní posledných detailov a finálnej príprave testovacích miestností.



Na Orave a v Bardejove by malo byť počas pilotnej fázy celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných od piatka (23. 10.) do nedele (25. 10.) 180.000 osôb v rámci 235 odberných miest. Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.