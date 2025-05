Tvrdošín vyhlásil tender na rekonštrukciu polyfunkčného centra Javor

Tvrdošín 27. mája (TASR) - Tvrdošín vyhlásil tender na zhotoviteľa rekonštrukcie polyfunkčného centra Javor so znížením energetickej náročnosti. Predpokladaná cena rekonštrukcie je 1.037.800,11 eura bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom realizácie je prestavba a rekonštrukcia objektu polyfunkčného centra v meste Tvrdošín. Budova prejde kompletnou rekonštrukciou. Súčasťou rekonštrukcie je výstavba výťahu a osadenie vonkajšie rampy. Pôvodné plynové kotly sa zrušia a budú nahradené elektrickým kúrením na báze infrafólií a klimatizácie. Ohrev teplej vody bude riešený pomocou elektrických zásobníkov vody, alebo prietokovými ohrievačmi s malým vodným zásobníkom.



Pred hlavnou fasádou bude vytvorená nová zelená stena, ktorej súčasťou bude aj novotvar - umelecké dielo, ktoré pojme aj označenie objektu, pretože to pôvodné na fasáde bude demontované.



Rekonštrukcia bude financovaná z eurofondov v rámci výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 17. júna.