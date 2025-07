Tvrdošín 28. júla (TASR) - Tvrdošín zrekonštruuje polyfunkčné centrum Javor so znížením energetickej náročnosti v miestnej časti Krásna Hôrka. Dodávateľa vybral cez verejnú súťaž. Náklady na výstavbu sú vo výške 1.339.253,62 eura s DPH. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania samospráva zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Dodávateľom prác bude spoločnosť Stavebný podnik so sídlom v Námestove. Predmetom realizácie je prestavba a rekonštrukcia objektu polyfunkčného centra. Budova prejde kompletnou rekonštrukciou. Súčasťou rekonštrukcie je výstavba výťahu a osadenie vonkajšej rampy. Pôvodné plynové kotly sa zrušia a budú nahradené elektrickým kúrením na báze infrafólií a klimatizácie. Ohrev teplej vody bude riešený pomocou elektrických zásobníkov vody alebo prietokovými ohrievačmi s malým vodným zásobníkom.



Pred hlavnou fasádou bude vytvorená nová zelená stena, ktorej súčasťou bude aj novotvar – umelecké dielo, ktoré pojme aj označenie objektu, pretože to pôvodné na fasáde bude demontované. Rekonštrukcia bude financovaná z eurofondov v rámci výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách.