TVRDÝ NÁRAZ: V Trenčianskej Turnej sa pri nehode zranili dvaja ľudia
Hasiči jednu zranenú osobu ošetrili a transportovali na ďalšie ošetrenie do nemocnice.
Autor TASR
Trenčianska Turná 17. februára (TASR) - Trenčianski profesionálni hasiči zasahovali v pondelok (16. 2.) pri dopravnej nehode v katastri obce Trenčianska Turná v Trenčianskom okrese. Osobný automobil tam narazil do plota rodinného domu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.
Dvojčlenná posádka havarovaného vozidla utrpela zranenia. Hasiči jednu zranenú osobu ošetrili a transportovali na ďalšie ošetrenie do nemocnice. Druhú osobu zdravotní záchranári ošetrili na mieste nehody.
„Príslušníci HaZZ vozidlo skontrolovali, vykonali protipožiarne zabezpečenie a následne miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície. K úniku prevádzkových kvapalín z havarovaného automobilu nedošlo,“ doplnili hasiči.
