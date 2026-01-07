< sekcia Regióny
Týral svoju snúbenicu, v Poprade obvinili cudzinca
V spoločnej domácnosti muž podľa polície ženu denne kopal, sácal, škrtil či pľul jej do tváre.
Autor TASR
Poprad 7. januára (TASR) - Zo zločinu týranie blízkej osoby a zverenej osoby obvinil policajný vyšetrovateľ v Poprade 22-ročného občana Tuniskej republiky. Muž mal v jednom z popradských bytov, ako aj na iných miestach opakovane fyzicky napádať svoju snúbenicu. Informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
V prípade dokázania viny pred súdom hrozí cudzincovi až osemročné väzenie. V spoločnej domácnosti muž podľa polície ženu denne kopal, sácal, škrtil či pľul jej do tváre. „Neznesiteľné a neprijateľné správanie zo strany muža bolo aj v psychickej rovine, nazýval ju starou, šibnutou, neschopnou, vulgárne jej nadával. Neustále od nej žiadal peniaze. Jeho správanie vyústilo až do chvíle, kedy sa žene vyhrážal podrezaním, zapálením vlasov a podpálením bytu,“ uviedla hovorkyňa.
Muž nakoniec mal napadnúť snúbenicu nožom, k jej zraneniu, našťastie, nedošlo. Policajná hliadka agresívneho muža zadržala, pričom skončil v cele policajného zaistenia. „Okresným vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného,“ informovala Ligdayová.
