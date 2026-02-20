< sekcia Regióny
TÝRAL ZVIERATÁ: Prešovský súd uznal muža z okresu Martin za vinného
Autor TASR
Prešov 20. februára (TASR) - Sudca Okresného súdu (OS) Prešov uznal 56-ročného muža z okresu Martin za vinného zo spáchania prečinu týrania zvierat a odsúdil ho na trest odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov s podmienečným odkladom na 24 mesiacov. Zároveň mu uložil zákaz požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Ako uviedla, k skutku došlo v júli 2024 na lúke v obci Lipovce v okrese Prešov. „Obvinený pri prístrešku opakovane udieral drevenou palicou do hlavy a iných častí tela fenku plemena stredoázijský ovčiak. Zvieraťu spôsobil rozsiahle zranenia, najmä trieštivé zlomeniny kostí lebky, edém mozgu a hematómy v oblasti rebier. V dôsledku týchto zranení musela byť fena utratená. Obvinený konal v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti a zviera utýral na mieste prístupnom verejnosti a závažnejším spôsobom konania - so zbraňou,“ povedala Vilhanová.
Vďaka dôslednej operatívno-pátracej činnosti enviropolicajtov sa podľa jej slov podarilo páchateľa usvedčiť. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
„V prípade podozrenia z týrania zvierat vyzývame verejnosť, aby takéto konanie bezodkladne oznámila na najbližšom útvare Policajného zboru alebo na linke 158,“ dodala Vilhanová.
