TÝRALI PSA: Dvojici hrozí až päť rokov väzenia
Týraný pes mal v oblasti hlavy rozsiahle zranenia.
Autor TASR
Dolný Ohaj 16. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ envirokriminality Prezídia Policajného zboru podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na 25-ročnú ženu a 25-ročného muža z obce Dolný Ohaj v okrese Nové Zámky. Ako uviedla polícia, obvinení sú z prečinu týrania zvierat spáchaného formou spolupáchateľstva.
Podľa doterajších zistení mali dlhodobo držať psa v nevhodných podmienkach v obecnom byte. „Zviera malo mať obmedzovaný prístup k potrave, pohybu a veterinárnej starostlivosti. Týraný pes mal v oblasti hlavy rozsiahle zranenia, zároveň mu bola nezisteným spôsobom odstránená časť ušníc,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
Enviropolícia spolu s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou vykonala ešte v septembri obhliadku miesta činu. „Počas zásahu v byte obvinenej dvojice bol majiteľke odobratý približne ročný kríženec psa. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody až na päť rokov,“ doplnila polícia.
