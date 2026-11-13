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TYRAN: Zadržali 55-ročného muža, roky týral mladú ženu
Obvinený muž sa mal žene opakovane vyhrážať zabitím, kontroloval každý jej krok, obmedzoval kontakt s rodinou a zakazoval jej stretávať sa s inými ľuďmi.
Autor TASR
Rožňava 13. novembra (TASR) - Policajti z Rožňavy zadržali a obvinili 55-ročného muža, ktorý mal od roku 2021 psychicky a fyzicky týrať 26-ročnú ženu. Obeť násilia žila roky v strachu, napokon našla odvahu a o udalostiach informovala políciu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
Obvinený muž sa mal žene opakovane vyhrážať zabitím, kontroloval každý jej krok, obmedzoval kontakt s rodinou a zakazoval jej stretávať sa s inými ľuďmi. Bral jej tiež mobilný telefón, zamykal ju a vyvíjal na ňu tlak, aby odišla zo zamestnania. Žena z okresu Rožňava po rokoch o svojom utrpení informovala policajtov, tí následne 55-ročného muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave ho obvinil zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ uviedla polícia.
V súvislosti s prípadom polícia vyzýva verejnosť, aby nezatvárala oči pred domácim násilím. Pripomína, že obete často mlčia, žijú v strachu a pod neustálou kontrolou a niekedy nemajú možnosť o pomoc požiadať. „Ak máte podozrenie, že niekto vo vašom okolí zažíva násilie, nebuďte ľahostajní. Aj váš záujem môže byť prvým krokom k jeho záchrane,“ poznamenala polícia.
Obvinený muž sa mal žene opakovane vyhrážať zabitím, kontroloval každý jej krok, obmedzoval kontakt s rodinou a zakazoval jej stretávať sa s inými ľuďmi. Bral jej tiež mobilný telefón, zamykal ju a vyvíjal na ňu tlak, aby odišla zo zamestnania. Žena z okresu Rožňava po rokoch o svojom utrpení informovala policajtov, tí následne 55-ročného muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave ho obvinil zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ uviedla polícia.
V súvislosti s prípadom polícia vyzýva verejnosť, aby nezatvárala oči pred domácim násilím. Pripomína, že obete často mlčia, žijú v strachu a pod neustálou kontrolou a niekedy nemajú možnosť o pomoc požiadať. „Ak máte podozrenie, že niekto vo vašom okolí zažíva násilie, nebuďte ľahostajní. Aj váš záujem môže byť prvým krokom k jeho záchrane,“ poznamenala polícia.