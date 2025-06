Týždeň čítania deťom odštartoval v Revúcej, zapojí sa doň 9000 detí

Revúca 16. júna (TASR) - V kultúrnom stredisku v Revúcej v pondelok odštartovala celoslovenská kampaň Týždeň čítania deťom. Iniciatíva bude v najbližších dňoch pokračovať aj v ďalších mestách na Gemeri a v Novohrade, zapoja sa do nej aj knižnice, školy či nemocnice z celého Slovenska. Pre TASR to uviedla Viera Kučerová, prezidentka občianskeho združenia (OZ) Celé Slovensko číta deťom, ktoré kampaň organizuje.



Týždeň čítania deťom sa na Slovensku koná od roku 2014, kampaň pochádza z USA, odkiaľ sa v minulosti rozšírila do Poľska a susedných Čiech. Po Revúcej budú spisovatelia, herci, ilustrátori či ďalšie osobnosti spojené s detskou literatúrou v najbližších dňoch čítať pre deti aj v Rimavskej Sobote, vo Veľkom Krtíši, v Haliči a Lučenci. Do kampane sa prihlásili aj knižnice, školy, škôlky či nemocnice z celého Slovenska, celkovo ide o takmer 80 subjektov, v ktorých sa bude čítať vyše 9000 deťom.



„Tento rok sme si vybrali aj také špecifikum, a to dramatizované čítanie. Učitelia a rodičia môžu skúsiť aj niečo iné, aby pozitívne motivovali deti k literatúre. Vytvorili sme aj brožúry s návodom, ktoré na podujatiach rozdávame a sú dostupné aj na webovej stránke,“ priblížila Patrícia Pivolusková z OZ Celé Slovensko číta deťom.



So združením už niekoľko rokov spolupracuje napríklad herec Ondřej Daniš, ktorý v pondelok v Revúcej pre deti čítal úryvok z knihy Mach a Šebestová. „Je to vďačné, dávať deťom energiu. Treba ich naviesť k tomu, aby čítali a aby im bolo čítané, pretože budú mať lepšiu slovnú zásobu, predstavivosť a fantáziu, ktorú knihy prebúdzajú,“ skonštatoval Daniš.



Hlavným cieľom kampane je podporiť u detí lásku k literatúre, ale aj motivovať rodičov či pedagógov, aby deťom alebo s deťmi čítali každý deň. Podľa predsedníčky OZ je dobré čítať už aj najmenším deťom. „Je dôležité, aby dieťa vedelo, že kniha a čítanie patrí do každodenného života a je to niečo, čo mu dá strašne veľa. Aby sa naučilo, že to patrí k životu, tak ako sa učíme čistiť zuby a umývať ruky,“ uviedla Kučerová.