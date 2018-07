Zapojte sa do Týždňa dobrovoľníctva, prihlasovanie bolo spustené

Briti sa podľa neho nemusia obávať prípadného tvrdého brexitu, teda odchodu Británie z EÚ bez dohody.

Bratislava 22. júla (TASR) – Maľovanie, kosenie, hrabanie, úprava interiérov a exteriérov, organizovanie tvorivých dielní a mnohé ďalšie dobrovoľnícke aktivity si môžu vybrať jednotlivci, skupiny či organizácie v rámci Týždňa dobrovoľníctva, ktorý odštartuje 16. septembra. TASR o tom informovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC).



"Prihlasovanie pre organizácie sa už začalo, a to na stránke www.tyzdendobrovolnictva.sk. Záujemcovia musia uviesť základné údaje o svojej organizácii a informáciu o tom, kto bude aktivity koordinovať. Ďalej si zvolia aktivitu, ktorou sa chcú do podujatia zapojiť. Môže ísť o deň otvorených dverí, dobrovoľnícku aktivitu alebo o rôzne workshopy na tému dobrovoľníctva, ktorými zvýšia povedomie o ňom," priblížila prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Alžbeta Brozmanová Gregorová. Organizácie na celom Slovensku sa môžu registrovať do 31. júla.



Na uvedenej webovej stránke sa na dobrovoľnícke aktivity môže prihlasovať aj široká verejnosť, a to od 1. augusta. Pokiaľ ide o náplň, podľa prezidentky platformy bude z čoho vyberať. "Väčšinou ide o jednoduché aktivity, akou je napríklad úprava prostredia, zariadenia, buď exteriéru, alebo interiéru, ďalej maľovanie, kosenie či hrabanie," ozrejmila Brozmanová Gregorová s tým, že neraz ide aj o prácu s klientmi organizácií – rôzne tvorivé dielne, aktivity, vychádzky a stretnutia. "Treba to chápať ako takú ochutnávku dobrovoľníctva – aké to je ísť si zadobrovoľníčiť," uzavrela.



Ako ďalej informovalo BDC, v Bratislave sa bude konať 15. septembra, tesne pred začiatkom podujatia, aj Trh dobrovoľníctva v Starej tržnici. Svoje dobrovoľnícke ponuky na ňom predstavia širokej verejnosti desiatky neziskových organizácií a združení.



V minulom roku sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojilo na celom Slovensku 4535 dobrovoľníkov, ktorí venovali druhým viac ako 10.904 dobrovoľníckych hodín bez nároku na odmenu.