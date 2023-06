Týždeň dobrovoľníctva ponúka v Trnavskom kraji množstvo aktivít

Trnava 4. júna (TASR) - Nadchádzajúci Týždeň dobrovoľníctva organizuje druhýkrát v rámci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) krajské dobrovoľnícke centrum. Dobrovoľníci sa už teraz môžu prihlásiť do viacerých aktivít, ktoré sa uskutočnia v rozmedzí od 23. do 29. júna. Informovala o tom koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v Trnavskom kraji Zuzana Šujanová.



Prihlasovanie je od 1. júna otvorené na www.tyzdendobrovolnictva.sk. "Teší nás, že sa nám za prvý rok fungovania nášho centra podarilo nadviazať partnerskú spoluprácu s mnohými organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi. Aj vďaka nim sme tak mohli pripraviť v regióne množstvo zaujímavých ponúk, prostredníctvom ktorých si môžu vyskúšať dobrovoľníctvo na vlastnej koži," uviedla Šujanová.



Dobrovoľníci sa budú môcť zapojiť do záchrany hradu Dobrá Voda či Korlátko, rozdávať objatia zadarmo na podujatí HugDay v Senici, vdýchnuť nový život starému oploteniu SOŠ strojníckej v Skalici, stretnúť sa s medzinárodnými dobrovoľníkmi a dozvedieť sa, ako prepojiť takúto činnosť s cestovaním či podať pomocnú ruku pri organizačnom zabezpečení Dňa rodiny v Piešťanoch a Rozlúčke so školským rokom, organizovanej pre deti ohrozené sociálnym vylúčením v Trnave. Trnavská Baterkáreň si pripravila dve ponuky, pomoc v reuse centre a výpomoc na výmennom podujatí Letný Barter Market. Prísť pomôcť možno tiež s prípravou amatérskych adrenalínových pretekov Hecni sa, ktoré už 1. júla vypuknú na Kunovskej priehrade pri Senici.



V poradí už 15. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala platforma dobrovoľníckych centier, partnerom v Trnavskom kraji je TTSK a Krajská inovačná rozvojová agentúra.