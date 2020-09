Týždeň dobrovoľníctva ponúkne aj tento rok možnosť konať dobré skutky

Nitra 8. septembra (TASR) - Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií otvára v týchto dňoch prihlasovanie do nového ročníka celonárodnej kampane Týždeň dobrovoľníctva. Možnosť prihlásiť sa do kampane bude do 15. septembra.



Týždeň dobrovoľníctva potrvá od 16. do 22. septembra, rôzne organizácie naň pripravili celkovo 17 aktivít. Je medzi nimi úprava prostredia, exteriéru alebo interiéru, maľovanie, hrabanie alebo pomoc s rekvizitami pri podujatiach. „Neraz ide aj o priamu prácu s klientmi organizácií v rámci rôznych tvorivých dielní, aktivít, vychádzok a stretnutí. Významná môže byť aj pomoc s administratívou či archiváciou. Ponuka je ako vždy pestrá a jej zmyslom je ukázať rôzne možnosti, ako priniesť dôkaz dobra do každého mesta,“ uviedla koordinátorka akcie v Nitre Andrea Kosír Hugáňová.



Celkovo sa do kampane po celom Slovensku zatiaľ prihlásilo približne 130 organizácií, ktoré pripravia viac ako 160 dobrovoľníckych príležitostí. Obyvatelia Nitrianskeho kraja si môžu vybrať z ponuky jednorazových dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, zariadenia pre seniorov i domovy sociálnych služieb. „Pri rekordnom záujme účastníkov z posledných rokov je počet miest pri jednotlivých aktivitách limitovaný, preto odporúčame záujemcom registrovať sa čo najskôr,“ povedala koordinátorka celoslovenského Týždňa dobrovoľníctva Dominika Hradiská.