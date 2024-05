Týždeň dobrovoľníctva ponúkne záujemcom desiatky aktivít

Nitra 12. mája (TASR) - Obyvatelia Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa môžu aj tento rok zapojiť do Týždňa dobrovoľníctva. Ako informovali organizátori z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, jednotlivé aktivity sa budú konať od 20. do 26. mája.



Záujemcovia si už môžu vybrať z 36 aktivít, ktoré pripravilo 30 organizácií z Nitry, Hurbanova, Vrábel, Nových Zámkov či z obcí ako Cabaj Čápor, Jarok, Horné Obdokovce a Hostie. "Každá aktivita je limitovaná obmedzeným počtom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pričom prihlasovanie je možné najneskôr do dvoch dní pred konaním dobrovoľníckej činnosti," pripomenuli organizátori.



Dobrovoľníci sa môžu zapojiť na príklad do údržby zelene Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, môžu pomôcť s trávnikom či vyvýšenými záhonmi v kultúrnom centre Dražovce, s výsadbou a úpravou komunitnej záhrady Alej na Prameni či pri zveľaďovaní areálov zariadení sociálnych služieb a škôl. Týždeň dobrovoľníctva ponúkne aj maľovanie včelínov vo Včelárskom skanzene, výrobu sviečok pre Ukrajinu s Mareenou či pomoc pri voľnočasových aktivitách pre prijímateľov sociálnych služieb.



Ako pripomenuli organizátori, do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojili aj organizácie, ako Úsmev ako dar, Slovenský Červený kríž, Asociácia Divadelná Nitra či Centrum pre rodinu. "Dnes je nesmierne podstatné poukazovať na dôležitosť dobrovoľníctva a vzájomnej pomoci. Aj náš kraj čelí množstvu problémov, no my chceme odkázať ľuďom, že každý môže konať dobro. Aj preto je dobrovoľníctvo jedným zo základných pilierov spoločnosti," dodala Petra Veľká Hadžová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.