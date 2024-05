Týždeň dobrovoľníctva ponúkne záujemcom takmer štyri desiatky aktivít

Nitra 19. mája (TASR) - V Nitre i v ďalších mestách na Slovensku sa od pondelka (20. 5.) začína Týždeň dobrovoľníctva. Ako informovali organizátori z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva (NCD), 16. ročník celoslovenskej kampane potrvá do 26. mája.



Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky 38 aktivít, ktoré pripravilo 32 organizácií z Nitry, Hurbanova, Vrábel, Šurian, Nových Zámkov či z obcí Cabaj Čápor, Jarok, Horné Obdokovce i Hostie. "Organizácie pripravili vonkajšie aktivity, ako napríklad údržba zelene Botanickej záhrady SPU v Nitre, pomoc s trávnikom či vyvýšenými záhonmi v KC Drážovce, výsadba a úprava komunitnej záhrady Alej na Prameni či pomoc pri zveľaďovaní areálov zariadení sociálnych služieb a škôl," informovali organizátori.



Ako zdôraznili, dobrovoľnícka činnosť môže v každom účastníkovi vytvoriť pocit vlastnej hodnoty a rešpektu. "Aj preto je dobrovoľníctvo jedným zo základných pilierov spoločnosti. Dnes je nesmierne podstatné poukazovať na dôležitosť dobrovoľníctva a vzájomnej pomoci. Aj náš kraj čelí množstvu problémov, no my chceme prezentovať druhú stranu a odkázať ľuďom, že každý môže konať dobro," doplnila Petra Veľká Hadžová z NCD.