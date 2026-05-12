Týždeň dobrovoľníctva ponúkne záujemcom desiatky aktivít
Autor TASR
Nitra 12. mája (TASR) - Záujemcovia, ktorí chcú pomôcť svojmu okoliu, sa môžu aj tento rok zapojiť do aktivít, ktoré sa budú realizovať v rámci Týždňa dobrovoľníctva. V poradí 18. ročník celoslovenského podujatia sa bude konať od 18. do 24. mája.
V Nitrianskom kraji sa do Týždňa dobrovoľníctva zatiaľ zapojilo viac ako 20 organizácií, ktoré pripravili 26 dobrovoľníckych príležitostí. „V ponuke sú rôznorodé aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť jednotlivci, priatelia, kolegovia aj celé tímy. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky si už teraz môžu vybrať z bohatej ponuky jednorazových aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie organizácie,“ uviedla Andrea Kosír Hugáňová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.
Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je dostupný na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk. Záujemcovia si môžu vybrať aktivitu, ktorá ich zaujme priamo v ich okolí, a jednoducho sa na ňu prihlásiť. „Budeme veľmi radi, ak ľudia v Nitrianskom kraji ukážu, koľko dobra sa dá spraviť za jeden týždeň. Je to výnimočné podujatie, ktoré dokáže inšpirovať, povzbudiť a najmä pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Veríme, že si každý nájde aktivitu, ktorá ho zaujme a bude v nej vidieť zmysel,“ doplnila Kosír Hugáňová.
