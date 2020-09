Týždeň dobrovoľníctva v Prešovskom kraji ponúkne približne 50 aktivít

Ilustračná snímka. Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak

Prešov 13. septembra (TASR) – Aj tento rok sa môžu organizácie a jednotlivci z Prešovského kraja zapojiť do celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva. Ako TASR informovala predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra (PDC) Juliana Hajduková, v ponuke je aktuálne 48 jednorazových dobrovoľníckych aktivít. Trinásty ročník kampane potrvá od stredy (16. 9.) do utorka 22. septembra.Najviac aktivít, a to 32, bude v Prešove. V tomto roku sa podujatia konajú v 10 z 13 okresných miest kraja. Naplánované sú však napríklad aj v Lipanoch, Bardejovskej Novej Vsi či Veľkej Lomnici. Aktivity prichystali občianske združenia, školy, knižnice, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie organizácie.“ priblížila koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v Prešovskom kraji Petra Gerhartová z PDC s tým, že zoznam jednotlivých aktivít je zverejnený na webovej stránke www.dobrovolnictvopo.sk.Podľa Hajdukovej sa za uplynulých dvanásť ročníkov zmobilizovalo 306 organizácií, do ktorých prišlo pomáhať 9031 dobrovoľníkov. Spolu pre rozvoj Prešovského kraja odpracovali 32.330 hodín.Záujem Slovákov pomáhať a vyskúšať si prácu dobrovoľníka pravidelne rastie. Minulý ročník celonárodnej kampane bol zatiaľ najúspešnejší. Do vlaňajšieho Týždňa dobrovoľníctva sa na Slovensku zapojilo dokopy 6846 ľudí.