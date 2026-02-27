< sekcia Regióny
Týždeň knižníc prinesie v Trnavskom kraji desiatky podujatí
Celoslovenské podujatie potrvá od 2. do 8. marca.
Autor TASR
Trnava 27. februára (TASR) - Besedy so spisovateľmi, tvorivé dielne, verejné čítania či stretnutia pre deti, mládež aj seniorov ponúkne Týždeň slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Celoslovenské podujatie potrvá od 2. do 8. marca. Zapoja sa všetky štyri regionálne knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Slávnostné otvorenie podujatí v kraji sa uskutoční 3. marca o 10.00 h v Záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
V Trnave je súčasťou programu napríklad stretnutie so spisovateľom Václavom Neuerom, ako aj diskusia pre mladých čitateľov na tému postavenia knihy v digitálnej dobe. Knižnica zároveň sprístupní zrekonštruované oddelenie beletrie. Záhorská knižnica v Senici pripravuje podujatie Čítanie je cesta, do ktorého sa zapoja seniori z Klubu 60+. V rámci iniciatívy Je nás počuť 2026 sa bude 4. marca čítať nahlas aj v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. Návštevníci budú môcť využiť aj obnovené priestory detského oddelenia.
V Galante sa uskutoční divadelné predstavenie pre deti Danka a Janka či beseda so spisovateľom Romanom Bratom. Súčasťou programu bude aj SmartLab so zameraním na tvorivé a vzdelávacie aktivity. Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede otvorí týždeň podujatím spojeným s vernisážou výstavy. Program doplní prezentácia kníh Józsefa Ravasza a aktivity detského a mládežníckeho klubu.
Počas celého týždňa budú môcť návštevníci vo všetkých štyroch knižniciach využiť viaceré zvýhodnenia. Knižnice ponúknu bezplatné zápisné pre nových čitateľov, jednorazový vstup zdarma či odpustenie sankčných poplatkov za oneskorené vrátenie kníh. Organizátormi podujatí sú Knižnica Juraja Fándlyho, Záhorská knižnica, Galantská knižnica a Žitnoostrovská knižnica.
