Týždeň knižníc v Rožňave sa začal výstavou maďarského tvorcu filmov

Rožňava 4. marca (TASR) - Týždeň slovenských knižníc v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave odštartoval v pondelok otvorením výstavy maďarského animátora, tvorcu filmov a pedagóga Gézu M. Tótha. Knižnica počas týždňa pripravila aj ďalšie podujatia a aktivity pre deti či seniorov. TASR o tom za rožňavskú knižnicu informovala Tatiana Bachňáková.



Týždeň slovenských knižníc sa v Rožňave začal putovnou výstavou s názvom Hra na celý život. Výstava, ktorú pripravila knižnica spoločne s medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana, má predstaviť Gézu M. Tótha. Diela maďarského animátora a tvorcu filmov boli uvedené na viac ako 250 filmových festivaloch a získali takmer 120 ocenení. Jeho krátky animovaný film Maestro bol nominovaný aj na Oscara.



"Výstava je sprievodným podujatím XVI. Bienále animácie Bratislava - BAB 2022, medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti. Vystavené diela sa snažia sprostredkovať zážitok z pohyblivých obrázkov animovaných filmov, originálnych scénografií k operným predstaveniam," priblížila Karin Hudecová z Bibiany. Výstava bude v rožňavskej knižnici pre verejnosť zdarma prístupná do 10. apríla.



Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v súvislosti s Týždňom slovenských knižníc pripravila i ďalšie aktivity. Vo vybraných knihách pre deti a mládež napríklad čitatelia nájdu pripravenú záložku, do ktorej môžu napísať svoje ohodnotenie či spätnú väzbu pre druhých. V závere týždňa sa uskutoční aj prezentácia knihy a autorská beseda s Jurajom Králikom, ktorý predstaví svoje dielo Rožňava, 100 rokov telovýchovy a športu 1845 - 1945.



"Aj tento rok sa zapojíme do celoslovenského podujatia Je nás počuť. Ide o hlasné čítanie literatúry z okien knižnice. Nezabudli sme ani na seniorov, prevedieme ich svetom moderných technológií pod názvom Digitálna staroba. Jeden deň bude venovaný zápisnému zdarma pre všetky vekové kategórie za dodržania určitých podmienok a v piatok (8. 3.) v rámci Medzinárodného dňa žien bude zápisné zdarma pre ženy," dodala riaditeľka rožňavskej knižnice Iveta Kyselová.