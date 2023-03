Týždeň knižníc začne stretnutím so spisovateľom Viliamom Klimáčkom

Trnava 5. marca (TASR) – Podujatia Týždňa slovenských knižníc otvorí krajská Knižnica Juraja Fándlyho (KJF) v Trnave v pondelok (6. 3.) stretnutím so spisovateľom Viliamom Klimáčkom. Na nasledujúcich päť dní má podľa riaditeľa knižnice Pavla Tomašoviča pripravené podujatia pre dospelých i detských milovníkov kníh a čítania.



V utorok (7. 3.) je na programe beseda s novinárkou a spisovateľkou Marikou Eisler Studeničovou, v stredu (8. 3.) sa v novej letnej čitárni knižnice môžu stretnúť s policajnou preventistkou Silviou Bokorovou najmä seniori, hovoriť sa bude o podvodoch páchaných na starších. O deň neskôr (9. 3.) je naplánované stretnutie so Simonou Jurčovou zo Západoslovenského múzea, Trnavčania môžu zaspomínať na premeny štvrte Špíglsál.



"Počas celého týždňa platí aj v tomto roku amnestia na pokuty pre tých, ktorí pozabudli vrátiť požičané knihy načas," uviedol Tomašovič. Pozval školákov a predškolákov na štvrtkovú (9. 3.) sériu vzdelávacích stretnutí na pobočke knižnice na Tulipáne. "Program je pripravený v hodinových odstupoch, najskôr o 9.00 h s názvom O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách o recyklovaní, o 10.00 h sa žiaci prvého stupňa základných škôl dozvedia, ako sa dá liečiť krajina a o 11.00 h starší žiaci zase odhalia cesty vody. V závere žiaci druhého stupňa získajú poznatky o Slovanoch, tajomnom ľude Európy. Všetko sa uskutoční v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne," doplnil riaditeľ KJF.



K programovej ponuke pripravila knižnica aj novú službu - požičiavanie e-kníh. Čitatelia si budú môcť cez online katalóg KJF vybrať z viac ako 11.000 titulov a požičať si ich do svojho čítacieho zariadenia. Túto službu bude knižnica zabezpečovať v spolupráci s portálom www.palmknihy.cz. Všetky informácie sú na webe KJF.