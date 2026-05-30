Týždeň kresťanskej kultúry prinesie dialóg a zdieľanie hodnôt
Autor TASR
Žilina 30. mája (TASR) - Priestor na stretnutie, dialóg a spoločné zdieľanie hodnôt naprieč generáciami prinesie 17. ročník multižánrového festivalu Týždeň kresťanskej kultúry (31. 5. - 6. 6.) v Žiline. Sériu duchovných, kultúrnych a komunitných podujatí pripravili Inštitút Communio a združenie Ekuza. Informoval o tom riaditeľ podujatia Dušan Václav.
„O tom, že je naša spoločnosť rozdelená a potrebujeme spolu viac diskutovať, sa veľa hovorí. Myslíme si, že je čas prejsť od rečí k činom. Preto tento rok festival Týždeň kresťanskej kultúry prináša konkrétne aktivity, ktoré pozývajú, aby sa ľudia stretli a prostredníctvom dialógu nachádzali cestu k vzájomnému rešpektu a porozumeniu,“ priblížil riaditeľ.
Festivalu predchádzajú sobotné ekumenické modlitby za mesto Žilina v rámci Staromestských slávností na Mariánskom námestí. Program otvorí v nedeľu 31. mája o 8.30 h slávnostná svätá omša v Katolíckom dome v Žiline. Počas týždňa budú nasledovať diskusie, koncerty, komentované prehliadky, verejné čítanie Biblie aj komunitné stretnutia.
Jedným z vrcholov festivalu má byť podujatie v stredu 3. júna na balustráde. Ľudia z rozličných odborov a povolaní budú od 10.00 do 16.00 h k dispozícii všetkým okoloidúcim spolu za jedným stolom, kde bude možnosť nezáväzne diskutovať, občerstviť sa, deti môžu kresliť podobu svojho ideálneho mesta alebo len tak oddychovať pri hudbe.
Hudobným vrcholom týždňa bude koncert sakrálnej hudby v Kostole sv. Štefana - kráľa v Dolných Rudinách, realizovaný v spolupráci so žilinským konzervatóriom. Festival uzavrie v sobotu 6. júna symbolické sadenie pamätného stromu v Černovej pri príležitosti 60. výročia úmrtia misionára a trpiteľa pre vieru Vendelína Javorku.
