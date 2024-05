Týždeň kresťanskej kultúry sa venuje postaveniu žien v cirkvi

Žilina 28. mája (TASR) - Upriamiť pozornosť na nezastupiteľnú prítomnosť žien v cirkvi, kultúre a celej spoločnosti je posolstvom 15. ročníka festivalu Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline. Podujatie sa koná od 25. mája do 3. júna. TASR o tom informoval riaditeľ festivalu Dušan Václav.



Festival otvorili počas uplynulého víkendu ekumenickými modlitbami za mesto Žilina v rámci Staromestských slávností a koncertom v Rajci. "Počas príprav a kreovania programu tohto ročníka sa nám ukázalo, že viacero podujatí je o ženách a pre ženy, a tak sme celý 15. ročník venovali téme žien v cirkvi, kultúre i celej spoločnosti," poznamenal Václav.



V programe festivalu je napríklad diskusia o význame viery v 21. storočí v Dome odborov, výstava obrazov mladej výtvarníčky Andrey Hellovej, sadenie stromu na počesť Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom, ale aj koncerty či aktivity pre deti. Každoročnou súčasťou festivalu je ekumenické verejné čítanie Svätého písma.



Vlani sa festival prvý raz uskutočnil v jarnom termíne a po dobrej skúsenosti si ho organizátori osvojili aj pre tento rok. "Do organizačného tímu je opäť zapojených viac ľudí. Zvlášť chcem vyzdvihnúť spoluprácu so žilinským hercom a divadelníkom Jozefom Abafim a s pedagogičkou a organistkou Martou Gáborovou, ktorá dramaturgicky pripravila päť koncertov," dodal riaditeľ festivalu.



Týždeň kresťanskej kultúry je multižánrovým kultúrnym festivalom s históriou od roku 2009, keď sa konal nultý ročník. Organizujú ho Inštitút Communio a EKUZA. Inštitút Communio je neziskovou organizáciou. Do jej portfólia patria okrem Týždňa kresťanskej kultúry aj ďalšie aktivity ekumenického charakteru - vydáva mesačník Naša Žilinská diecéza, organizuje diskusie na duchovné a spoločenské témy.



EKUZA je neformálne združenie cirkví pôsobiacich v Žiline. Vznikla v roku 1999. Okrem Týždňa kresťanskej kultúry každoročne organizuje v meste Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, modlitby za mesto počas Staromestských slávností alebo modlitby žien.