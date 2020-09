Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline bude o rešpekte

Žilina 24. septembra (TASR) – Rešpektovať a prekračovať hranice je hlavnou myšlienkou 11. ročníka festivalu Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline, ktorý sa uskutoční od 26. septembra do 4. októbra 2020. TASR o tom informoval riaditeľ festivalu Dušan Václav.



"Obmedzenia v súvislosti s novým koronavírusom nás inšpirovali presunúť časť programu do virtuálneho priestoru. Diskusie a vyjadrenia rôznych osobností na tohtoročnú tému sprístupníme prostredníctvom internetovej stránky tkkza.sk. Okrem iných sme oslovili arcibiskupa Cyrila Vasiľa a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivana Eľka," povedal Václav.



Festival otvorí v sobotu (26. 9.) čistenie brehu Rajčianky v okolí depa Dopravného podniku mesta Žiliny. Podujatie sa podľa riaditeľa festivalu uskutoční iba v prípade priaznivého počasia. K tradičným podujatiam patrí verejné čítanie Biblie na Katedrálnom námestí v Žiline, ktoré sa uskutoční v stredu (1. 10.). "Odznie Božie slovo z Prvého listu Korinťanom. S prácou Diecéznej charity Žilina sa môžu záujemcovia zoznámiť v rovnaký deň na Mariánskom námestí. Súčasťou programu je aj stretnutie priateľov Inštitútu Communio, na ktorom si pripomenieme 10. výročie jeho vzniku," doplnil Václav.



Týždeň kresťanskej kultúry je multižánrovým kultúrnym festivalom s históriou od roku 2009, kedy sa konal nultý ročník. Organizujú ho Inštitút Communio a EKUZA. Inštitút Communio je neziskovou organizáciou. Do jej portfólia patria okrem Týždňa kresťanskej kultúry aj ďalšie aktivity ekumenického charakteru - vydáva mesačník Naša Žilinská diecéza, organizuje diskusie na duchovné a spoločenské témy.



Ekuza je neformálne združenie cirkví pôsobiacich v Žiline. Vzniklo v roku 1999. Okrem Týždňa kresťanskej kultúry každoročne organizuje v meste Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, modlitby za mesto počas Staromestských slávností alebo modlitby žien.