Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline bude o pohľade do budúcnosti

Žilina 23. septembra (TASR) – Uvažovanie nad budúcnosťou cirkví, Slovenska a Európy v roku 2030 je hlavnou témou 12. ročníka festivalu Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline, ktorý sa uskutoční od 25. septembra do 3. októbra 2021. TASR o tom informoval riaditeľ festivalu Dušan Václav.



"Po skúsenostiach z minulého roka v súvislosti s obmedzeniami pre ochorenie COVID-19 sme opäť presunuli časť programu do virtuálneho priestoru. Diskusie a vyjadrenia osobností na tohtoročnú tému sprístupníme prostredníctvom internetovej stránky tkkza.sk," povedal Václav.



Festival otvorí v sobotu (25. 9.) prehliadka žilinskej Katedrály Najsvätejšej Trojice, ktorá je aj súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva. "V programe je tiež vernisáž výstavy obrazov autorky Jany Kadlecovej, či verejné čítanie Biblie online formou. S prácou Diecéznej charity Žilina sa môžu záujemcovia zoznámiť v stredu (29. 9.) na Mariánskom námestí. Epilógom festivalu bude online diskusia v anglickom jazyku za účasti zahraničných hostí," doplnil riaditeľ festivalu.



Týždeň kresťanskej kultúry je multižánrovým kultúrnym festivalom s históriou od roku 2009, keď sa konal nultý ročník. Organizujú ho Inštitút Communio a EKUZA. Inštitút Communio je neziskovou organizáciou. Do jej portfólia patria okrem Týždňa kresťanskej kultúry aj ďalšie aktivity ekumenického charakteru - vydáva mesačník Naša Žilinská diecéza, organizuje diskusie na duchovné a spoločenské témy.



EKUZA je neformálne združenie cirkví pôsobiacich v Žiline. Vzniklo v roku 1999. Okrem Týždňa kresťanskej kultúry každoročne organizuje v meste Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, modlitby za mesto počas Staromestských slávností alebo modlitby žien.