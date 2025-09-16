< sekcia Regióny
Týždeň mobility prinesie bezplatnú MHD v Prievidzi a Bojniciach
Autor TASR
Prievidza 16. septembra (TASR) - Obyvatelia aj návštevníci Prievidze a Bojníc budú môcť vo štvrtok (18. 9.) cestovať mestskou hromadnou dopravou (MHD) bezplatne. Obe samosprávy sa tak zapoja do medzinárodnej iniciatívy Európsky týždeň mobility (ETM), ktorá podporuje ekologické formy presunu a udržateľnú dopravu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Prievidza Michaela Beňadiková.
„Tento symbolický, no zároveň veľmi praktický krok má za cieľ motivovať obyvateľov, aby aspoň na jeden deň nechali auto doma a vyskúšali pohodlnejšiu, ekologickejšiu a dostupnejšiu alternatívu,“ skonštatovala Beňadiková.
Primátorka Prievidze Katarína Macháčková podotkla, že udržateľná mobilita nie je len trend, ale nevyhnutnosť pre budúcnosť našich miest. „Bezplatná doprava počas ETM je pozvaním pre všetkých, aby sa presvedčili, že MHD môže byť komfortným a rýchlym riešením každodenných ciest. Verím, že táto skúsenosť inšpiruje viac ľudí, aby verejnú dopravu využívali pravidelne, čím sa prispeje k čistejšiemu ovzdušiu,“ uviedla.
Mesto Prievidza zároveň podpísalo Chartu Európskeho týždňa mobility 2025. V nej deklaruje svoj záväzok podporovať ekologické riešenia v doprave a aktívne prispievať k ochrane životného prostredia.
Prievidzská samospráva takisto v tomto roku realizovala viacero opatrení, ktoré nadväzujú na požiadavky kampane ETM. Jedným z kľúčových krokov bol projekt organizácie dopravy na Malonecpalskej ulici, ktorý dokončila v apríli. „Priniesol zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu, zavedenie čiastočne obojsmernej premávky pre cyklistov a zlepšenie bezpečnosti chodcov. Výrazne bezpečnejší priechod bol vytvorený vďaka jeho presunu pred vjazd ku škole, skráteniu dĺžky priechodu, zlepšeniu rozhľadových pomerov a osadeniu dopravných spomaľovacích tanierov. Upokojenie dopravy bolo dosiahnuté aj prostredníctvom nových dopravných ostrovčekov,“ priblížil viceprimátor Michal Dobiaš.
Ďalším pripravovaným opatrením je zavedenie zóny so zníženou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu na viacerých miestnych komunikáciách - konkrétne na Gazdovskej, Dúbravskej, Kútovskej a Urbárskej ulici. „Aj tu bude doprava upokojená osadením spomaľovacích tanierov na vstupoch do zóny a uplatnením všeobecných pravidiel o prednosti v jazde v celej jej ploche,“ dodala Beňadiková.
