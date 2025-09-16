< sekcia Regióny
Týždeň mobility zdôrazňuje dôležitosť bezpečnej dopravy
Nitra 16. septembra (TASR) - Mobilita pre všetkých je témou tohtoročného Európskeho týždňa mobility, do ktorého sa zapojil aj Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Spoločnosť Arriva, ktorá zabezpečuje mestskú i prímestskú dopravu v regióne, pripravila od utorka nielen sériu podujatí, ale aj súťaž o kredity na čipovú kartu či výtvarnú súťaž pre kolektívy žiakov základných škôl, informoval Silvester Zemes, generálny riaditeľ spoločností Arriva Nitra a Arriva Nové Zámky.
Pre záujemcov o verejnú osobnú dopravu sú pripravené podujatia 17. septembra v Nových Zámkoch a 18. septembra v Šali. Podujatie v Nových Zámkoch je zamerané najmä na najmenších cestujúcich. Pre nich sú určené súťaže, ukážky práce policajného psa, nafukovací autobus i vystúpenia hip-hopovej skupiny.
V Šali bude elektrobus celé dopoludnie voziť deti na okružnej jazde po meste a cestovanie mestskou hromadnou dopravou bude počas celého dňa bezplatné. Kampaň k Európskemu týždňu mobility vyvrcholí Dňom bez áut, ktorý si celá Európa pripomenie v pondelok 22. septembra.
Téma Európskeho týždňa mobility zdôrazňuje, že dostupná a bezpečná doprava má byť prirodzenou voľbou pre každého. Cieľom je podporiť riešenia, ktoré robia verejnú dopravu, chôdzu a cyklistiku dostupnými, cenovo prijateľnými, inkluzívnymi a bezpečnými. „Moderné autobusy a vlaky sú spoľahlivou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave. Sú bezpečnejšie, šetria čas, priestor v mestách aj životné prostredie,“ skonštatoval Michal Horák, generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku.
