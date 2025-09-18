Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TÝŽDEŇ NA CESTÁCH: V Trnavskom kraji sa stalo 22 nehôd

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Polícia počas 37. týždňa vykonala celkovo 2987 dychových skúšok, z toho 22 bolo s pozitívnym výsledkom.

Autor TASR
Trnava 18. septembra (TASR) - Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) stalo 22 dopravných nehôd a 60 škodových udalostí. Pri dvoch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 12 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia počas 37. týždňa vykonala celkovo 2987 dychových skúšok, z toho 22 bolo s pozitívnym výsledkom. Išlo o deväť vodičov a 13 cyklistov. Päť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

