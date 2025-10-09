Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. október 2025Meniny má Dionýz
Týždeň na cestách: V Trnavskom kraji sa stalo 15 nehôd

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Polícia počas 40. kalendárneho týždňa vykonala 4039 dychových skúšok, z toho 18 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a deväť u cyklistov.

Autor TASR
Trnava 9. októbra (TASR) - Počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) policajti zaznamenali celkovo 99 škodových udalostí a 15 dopravných nehôd. Pri dvoch dopravných nehodách asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a osem osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia počas 40. kalendárneho týždňa vykonala 4039 dychových skúšok, z toho 18 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a deväť u cyklistov. Štyria vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

