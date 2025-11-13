Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Regióny

Týždeň na cestách: V Trnavskom kraji sa stalo 29 dopravných nehôd

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Polícia vykonala počas 45. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3396 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - 15 u vodičov a deväť u cyklistov.

Autor TASR
Trnava 13. novembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom kraji celkovo 94 škodových udalostí a 29 dopravných nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a 20 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 45. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3396 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - 15 u vodičov a deväť u cyklistov. Deväť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici