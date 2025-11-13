< sekcia Regióny
Týždeň na cestách: V Trnavskom kraji sa stalo 29 dopravných nehôd
Polícia vykonala počas 45. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3396 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - 15 u vodičov a deväť u cyklistov.
Autor TASR
Trnava 13. novembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom kraji celkovo 94 škodových udalostí a 29 dopravných nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a 20 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 45. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3396 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - 15 u vodičov a deväť u cyklistov. Deväť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a 20 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 45. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3396 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - 15 u vodičov a deväť u cyklistov. Deväť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.