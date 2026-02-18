< sekcia Regióny
Týždeň na cestách: V Trnavskom kraji sa stalo 16 nehôd
Autor TASR
Trnava 18. februára (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 67 škodových udalostí a 16 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a šesť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas siedmeho kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3433 dychových skúšok, z toho 18 bolo s pozitívnym výsledkom - tri u vodičov a 15 u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
