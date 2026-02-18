Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
< sekcia Regióny

Týždeň na cestách: V Trnavskom kraji sa stalo 16 nehôd

.
Ilustrača snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Polícia vykonala počas siedmeho kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3433 dychových skúšok, z toho 18 bolo s pozitívnym výsledkom - tri u vodičov a 15 u cyklistov.

Autor TASR
Trnava 18. februára (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 67 škodových udalostí a 16 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a šesť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas siedmeho kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3433 dychových skúšok, z toho 18 bolo s pozitívnym výsledkom - tri u vodičov a 15 u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 18. februára

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

KOMENTÁR J. HRABKA: Novela zlá a horšia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo