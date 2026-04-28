Utorok 28. apríl 2026
Týždeň na cestách: V Trnavskom kraji sa stalo 23 nehôd

Na snímke policajt. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Trnava 28. apríla (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 81 škodových udalostí a 23 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravných nehodách na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a 14 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 17. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3539 dychových skúšok, z toho 23 bolo s pozitívnym výsledkom - 12 u vodičov a 11 u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
