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Týždeň na cestách v Trnavskom kraji: Nafúkalo 9 vodičov a 13 cyklistov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia vykonala počas 23. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 2968 dychových skúšok.

Autor TASR
Trnava 10. júna (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 52 škodových udalostí a 18 dopravných nehôd. Pri dvoch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a šesť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 23. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 2968 dychových skúšok, z toho 22 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 13 u cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
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