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Týždeň na cestách v Trnavskom kraji: Nafúkalo 9 vodičov a 13 cyklistov
Polícia vykonala počas 23. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 2968 dychových skúšok.
Autor TASR
Trnava 10. júna (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 52 škodových udalostí a 18 dopravných nehôd. Pri dvoch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a šesť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 23. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 2968 dychových skúšok, z toho 22 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 13 u cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a šesť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 23. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 2968 dychových skúšok, z toho 22 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 13 u cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.