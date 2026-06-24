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Týždeň na cestách v Trnavskom kraji: Nafúkalo 22 vodičov a 8 cyklistov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia vykonala počas 25. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 4520 dychových skúšok.

Autor TASR
Trnava 24. júna (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 59 škodových udalostí a 15 dopravných nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Žiadna osoba sa pri dopravnej nehode nezranila ťažko a 11 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 25. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 4520 dychových skúšok, z toho 30 bolo s pozitívnym výsledkom - 22 u vodičov a osem u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

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