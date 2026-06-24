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Týždeň na cestách v Trnavskom kraji: Nafúkalo 22 vodičov a 8 cyklistov
Polícia vykonala počas 25. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 4520 dychových skúšok.
Autor TASR
Trnava 24. júna (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 59 škodových udalostí a 15 dopravných nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Žiadna osoba sa pri dopravnej nehode nezranila ťažko a 11 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 25. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 4520 dychových skúšok, z toho 30 bolo s pozitívnym výsledkom - 22 u vodičov a osem u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Žiadna osoba sa pri dopravnej nehode nezranila ťažko a 11 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 25. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 4520 dychových skúšok, z toho 30 bolo s pozitívnym výsledkom - 22 u vodičov a osem u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.