Týždeň Nitrianskej galérie ponúkne výstavy, koncert i workshopy

Nitra 12. mája (TASR) - Kreatívne workshopy, koncert, besedy i prehliadky aktuálnych výstav ponúkne Týždeň Nitrianskej galérie. Ako informovali organizátori, konať sa bude od 13. do 19. mája.



Sériu tvorivých dielní otvorí 13. mája workshop v Botanickej záhrade venovaný tvorbe umelca Karola Barona. "Kreatívne workshopy počas ďalších dní ponúknu keramickú dielňa pre nevidiacich a slabozrakých, výtvarnú dielňu pre rodiny s deťmi či stretnutie s fotografkou Emou Lančaričovou, ktoré bude venované technike kyanotypia," uviedla Nitrianska galéria.



Koncert s názvom Podoby saxofónu sa bude konať 14. mája. Beseda, počas ktorej sa bude so spisovateľom Petrom Juščákom zhovárať moderátor Dado Nagy, sa zasa uskutoční 17. mája. "V sobotu 18. mája pozývame milovníkov umenia na Noc Múzeí a galérií, keď si budú môcť od 13. do 21. hodiny a pozrieť všetky aktuálne výstavy v Nitrianskej galérii. Tie budú návštevníkom k dispozícii aj 19. mája," doplnili organizátori.