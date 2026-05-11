Týždeň Nitrianskej galérie ponúkne workshopy, výstavy i koncert
Autor TASR
Nitra 11. mája (TASR) - Milovníci výtvarného umenia sa môžu zapojiť do série podujatí, ktoré pripravuje od 19. do 24. mája Nitrianska galéria. Tá v rámci Týždňa Nitrianskej galérie a Noci múzeí a galérií ponúkne svojim návštevníkom viaceré worshopy a prehliadky svojich výstavných priestorov.
Ako informovali organizátori, v utorok 19. mája je pre školy pripravený vzdelávací program k výstave Príbeh s názvom Bytosti a machule. V stredu 20. mája sa školáci môžu zúčastniť na workshope Príšerné príbehy. „Verejnosti je určený Večerný ateliér, ktorý sa bude konať v rovnaký deň popoludní. Účastníci sa v rámci textilnej tvorivej dielne zoznámia s kyanotypiou,“ uviedli organizátori.
Na štvrtok 21. mája sú pripravené vzdelávacie aktivity pre školy i tvorivá dielňa pre deti s názvom Pastelkovo: Dom na strome. Večer sa návštevníci môžu zúčastniť na keramickom workshope i literárnej besede s Máriusom Kopcsayom. „Na piatok 22. mája sme pripravili grafickú dielňu pre školákov a modrotlačový workshop s výtvarníkom Petrom Trnkom,“ pripomenula galéria.
V sobotu 23. mája budú verejnosti sprístupnené aktuálne výstavy v rámci podujatia Noc múzeí a galérií. Návštevníci sa takisto budú môcť zapojiť do súťaže Zaostri svoj zrak na umenie. „Na nedeľu 24. mája sme pripravili komentované prehliadky našich výstav a v Koncertnej sále Župného domu i koncert zoskupenia Dis is Markéta,“ doplnili organizátori.
