Týždeň prevencie na železniciach: Čo zistili trnavskí policajti?
Autor TASR
Trnava 30. marca (TASR) - Policajti sa v uplynulom týždni zapojili do medzinárodnej akcie Týždeň prevencie na železnici, ktorú organizuje Európska asociácia železničných polícií Railpol. Zvýšený dohľad vykonávali vo vlakoch aj na železničných staniciach s cieľom predchádzať protiprávnemu konaniu a zvyšovať bezpečnosť cestujúcich. Odhalili dokopy 22 priestupkov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Počas akcie vykonali policajti desiatky kontrol a preventívnych opatrení. Skontrolovali 54 osôb, 33 úschovní batožín a 19 železničných staníc, pričom zároveň realizovali 32 sprevádzaní vlakov osobnej prepravy a jednu kontrolu úschovných skriniek. Odhalili celkovo 22 priestupkov, ktoré riešili pokutami alebo napomenutiami. Okrem toho zaznamenali jeden trestný čin a vypátrali dve osoby.
K jednému z prípadov došlo v Trnave, kde muž počas kontroly odmietol preukázať svoju totožnosť a opakovane uvádzal nepravdivé údaje. Policajti jeho identitu napokon zistili, išlo o 47-ročného miestneho obyvateľa, ktorý sa vyhýbal nástupu do výkonu trestu.
Muž mal na základe rozhodnutia súdu nastúpiť do väzenia deň pred kontrolou. Policajti ho preto obmedzili na osobnej slobode pre podozrenie z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a následne ho eskortovali do ústavu na výkon trestu.
Polícia v tejto súvislosti pripomína, že bezpečnosť na železniciach je aj v rukách verejnosti a vyzýva cestujúcich na dodržiavanie pravidiel a zvýšenú všímavosť.
