Týždeň prevencie na železnici:Zapája sa i polícia Bratislavského kraja
Týždeň prevencie na železnici je koordinovaná aktivita zameraná na zvýšenie bezpečnosti v železničnej doprave, ktorá prebieha na celom území SR.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Polícia v Bratislavskom kraji sa od pondelka (23. 3.) do 30. marca zapája do celoeurópskej preventívno-bezpečnostnej akcie Týždeň prevencie na železnici, ktorú organizuje Európska asociácia železničných polícií RAILPOL. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
„V čase od 7. 00 h dňa 23. marca do 7.00 h 30. marca budú policajti Oddelenia železničnej polície KR PZ v Bratislave dohliadať a preventívne pôsobiť v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy,“ uviedol Pecek.
Spresnil, že policajti budú sledovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti železničnej a cestnej dopravy na priecestiach, zisťovať protiprávne konanie cestujúcich a zamestnancov železničných spoločností, predchádzať krádežiam majetku, odhaľovať nelegálnu migráciu a pátrať po osobách a veciach v priestoroch staníc a vo vlakoch osobnej prepravy.
