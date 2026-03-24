Týždeň prevencie na železnici:Zapája sa i polícia Bratislavského kraja

Policajná snímka. Foto: Polícia

Týždeň prevencie na železnici je koordinovaná aktivita zameraná na zvýšenie bezpečnosti v železničnej doprave, ktorá prebieha na celom území SR.

Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Polícia v Bratislavskom kraji sa od pondelka (23. 3.) do 30. marca zapája do celoeurópskej preventívno-bezpečnostnej akcie Týždeň prevencie na železnici, ktorú organizuje Európska asociácia železničných polícií RAILPOL. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.

„V čase od 7. 00 h dňa 23. marca do 7.00 h 30. marca budú policajti Oddelenia železničnej polície KR PZ v Bratislave dohliadať a preventívne pôsobiť v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy,“ uviedol Pecek.

Spresnil, že policajti budú sledovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti železničnej a cestnej dopravy na priecestiach, zisťovať protiprávne konanie cestujúcich a zamestnancov železničných spoločností, predchádzať krádežiam majetku, odhaľovať nelegálnu migráciu a pátrať po osobách a veciach v priestoroch staníc a vo vlakoch osobnej prepravy.

