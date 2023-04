Fanúšikovia kinematografie sa môžu tešiť na Týždeň slovenského filmu

Bratislava 12. apríla (TASR) - Týždeň slovenského filmu ponúkne to najlepšie z kinematografie minulého roka. Prehliadka, ktorá každoročne bilancuje tvorbu predchádzajúceho roka prostredníctvom filmov a ich kritickej reflexie, sa uskutoční od 17. do 23. apríla v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU) v Bratislave a v kinosále Slovenskej národnej galérie (SNG). Informuje o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ).



Tohtoročný program tvorí deväť filmov nominovaných na národnú filmovú cenu Slnko v sieti v kategóriách najlepší hraný, dokumentárny a animovaný film. V programe figuruje aj klasická snímka Sedím na konári a je mi dobre (1989) Juraja Jakubiska. "Film sa premietne ako pocta kameramanovi Lacovi Krausovi, ktorý si tento rok prevezme cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre," avizuje SFÚ.



V bilančnej prehliadke pripomenie hrané filmy Piargy Iva Trajkova, Obeť Michala Blaška a Čierne na bielom koni Rasťa Boroša, dokumenty Dežo Hoffmann – fotograf Beatles Patrika Lančariča, Odpočítavanie – posledný film Ivana Palúcha v réžii Martina Palúcha a ±90 Mareka Kuboša, ďalej animované snímky Milosť Ivany Laučíkovej, Tvojazem Petra Budinského a Websterovci vo filme režisérky Kataríny Kerekesovej.



Týždeň slovenského filmu sa prvýkrát neuskutoční v Kine Lumiére. "Po odstránení následkov požiaru zo septembra minulého roku v jeho priestoroch v týchto dňoch prebieha rekonštrukcia, čo znamená, že nemáme k dispozícii štyri kinosály po celý deň. Nie je teda možné premietnuť všetkých 48 celovečerných filmov, ktoré mali premiéru v roku 2022," vysvetľuje programový dramaturg prehliadky Miro Ulman zásah do jej tradičnej dramaturgie a zredukovanie výberu na deväť filmov.



Súčasťou prehliadky bude aj sprievodný program, ktorý tvoria panelové diskusie o hranom, dokumentárnom a animovanom filme a o filmovej vede a tiež interdisciplinárny seminár venovaný slovenskému hudobnému skladateľovi Iljovi Zeljenkovi. "Na seminár nadväzuje komentované filmové pásmo s hudobným skladateľom Petrom Zagarom a projekcia filmu Ilja (2010) Ivana Ostrochovského," dodáva tlačová tajomníčka SFÚ Simona Nôtová. Vstup na sprievodný program je voľný.