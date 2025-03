Týždeň slovenských knižníc 2025 odštartoval v Prešovskom kraji

Na snímke priestory detského oddelenia Slniečko v Krajskej knižnici Pavla Orzságha Hviezdoslava počas slávnostného otvorenia Týždňa slovenských knižníc v Prešove 3. marca 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Prešov 3. marca (TASR) - Celoslovenské podujatie Týždeň slovenských knižníc (TSK) vstupuje do svojho 26. ročníka. Odštartoval v pondelok v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) vo vynovenej Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove, kam prijali pozvanie zástupcovia slovenských aj regionálnych knižníc. Potrvá sedem dní, do nedele 9. marca.uviedol pre TASR predseda Slovenskej asociácie knižníc (SAK) Ondrej Látka.povedala riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava Iveta Hurná.Predseda PSK Milan Majerský verí, že TSK pritiahne do knižníc tisíce ľudí, vyzdvihne ich dôležitú funkciu v spoločnosti a poukáže na to, že nie sú len miestom kníh, ale aj komunity.uviedol Majerský.V Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove čaká na návštevníkov napríklad beseda so spisovateľkou žijúcou vo Fínsku Alexandrou Salmelou, bábkové divadlo Babadlo či prednáška s environmentalistkou Laurou Martinkovou na tému ekológie v rodičovstve. Pre predškolákov je pripravená tradičná súťaž v čítaní rozprávok.Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove ponúkne svojim návštevníkom okrem zážitkového čítania a mini divadelného predstavenia pre najmenších taktiež Večer s turistikou južnou Čínou.Na výstavu Sacharova cena spojenú s európskym kvízom pre stredné školy sa môžu tešiť návštevníci Vihorlatskej knižnice v Humennom. Portfólio podujatí doplní stretnutie členov Asociácie priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne, ale aj rozprávkové popoludnie pre deti.Vytváranie vlastných príbehov, diskusie o knihách, vedomostná hra na tému Svet knižníc pre každého, tvorivé aktivity v podobe výroby vlastných záložiek, kresieb, plagátov a tričiek s obľúbeným motívom si pre svojich čitateľov pripravila Podtatranská knižnica v Poprade.Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni predstaví inteligentné laboratórium. Knihovníčka na cestách Gitka Olejníková návštevníkov prevedie cestovateľskými zážitkami spojenými so Švajčiarskom.V Podduklianskej knižnici vo Svidníku sa budú počas Týždňa slovenských knižníc za čitateľov pasovať prváci. Navštívi ju Jonathan Gresty a jej čitateľom predstaví svoju knihu Cudzincov kabát. Predškoláci sa zas naučia tvoriť leporelo.Prváci sa na pasovačke stretnú aj v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Jej čitatelia budú tiež bojovať o titul Kráľ čitateľov 2024, pobesedujú si s Dominikou Bodorovou aj spisovateľom Petrom Nagyom.V Knižnici Jána Henkela v Levoči sa predstaví autorka kníh pre deti a mládež Gabika Futová aj autor knihy Republika hoaxu David Púchovský. Dospelí čitatelia si overia svoje vedomosti vo Vedomostnom kvíze vo Výberofke, mladší v súťaži Kráľ detských čitateľov za rok 2024.Organizátorom TSK je Slovenská asociácia knižníc a partnermi Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a Európsky parlament, kancelária na Slovensku.