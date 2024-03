Týždeň slovenských knižníc v Martine ponúkne podujatia pre všetkých

Martin 1. marca (TASR) - Týždeň slovenských knižníc v Slovenskej národnej knižnici (SNK) v Martine ponúkne od 4. do 9. marca podujatia pre všetky vekové kategórie. Podľa hovorkyne SNK Kataríny Štefanides Mažáriovej sa uskutočnia v sídelnej budove, v Literárnom múzeu SNK v Martine a v Aponiovskej knižnici v Oponiciach.



Doplnila, že program sa začne v pondelok (4. 3.) stretnutím s Jánom Markošom. "Sila rozumu v bláznivej dobe je názov jeho knižného bestselleru aj nášho podujatia. Na ňom zábavnou a kvízovou formou predstaví logiku a prácu s číslami a grafmi. Ako šachovému veľmajstrovi a bývalému reprezentantovi SR sú mu práve čísla, logika a algoritmy veľmi blízke," uviedla.



V Aponiovskej knižnici otvoria v pondelok ďalší ročník výstavy Gutenbergova knižnica: Zrod knihy. "Spoločne prenikneme hlboko do histórie, až ku zrodu knihy a revolučného vynálezu kníhtlače. Cestou časom a históriou prevedie návštevníkov samotný Johann Gutenberg. Uvidia množstvo zaujímavých a vzácnych kníh aj proces tlače knihy v jej začiatkoch," priblížila Štefanides Mažáriová.



Prečo majú mestá hradby, sa návštevníci dozvedia v utorok (5. 3.) v sídelnej budove SNK. "V našich historických fondoch sa nachádzajú veľmi pútavé doklady o tom, ako kedysi mestá vyzerali. Keďže v 15. až 18. storočí fotografia neexistovala, zachytávali vzhľad určitej časti mesta, bežný život ľudí i vojenské bitky veduty. Práve vďaka nim sa dozvedáme, ako pred 300 - 500 rokmi vyzerali naše mestá. Napríklad Bratislava, Fiľakovo, Trnava či Nové Zámky," podotkla hovorkyňa SNK.



Na dejiny písma a vznik knihy bude zamerané v piatok (8. 3.) podujatie v sídelnej budove SNK Prečo je kniha hranatá? "Naša historička ukáže návštevníkom historické dokumenty a knihy - od stredovekých až po 19. storočie. Budú mať možnosť nahliadnuť do vzácnej Kroniky Jána z Turca z roku 1488 - knihy, kde sa prvýkrát v písanej podobe zobrazuje slovo 'Slovák' (zlowacko)," dodala Štefanides Mažáriová.