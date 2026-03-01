< sekcia Regióny
Týždeň slovenských knižníc v Prešovskom kraji ponúkne program
V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove sa začne vernisážou výstavy fotografií Petra Kostelníka.
Autor TASR
Prešov 1. marca (TASR) - Jarné prázdniny budú v Prešovskom kraji spojené s Týždňom slovenských knižníc (2. - 8. 3.). Počas neho si rôzne podujatia zamerané na podporu čítania či zľavnené členské pre nových čitateľov pripravilo aj osem regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho kraja (PSK). TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove sa začne vernisážou výstavy fotografií Petra Kostelníka. Prázdninujúce deti sa tu môžu tešiť aj na zážitkové čítanie či inscenované čítanie s opicou Škoricou a tvorivú dielňu. Pre seniorov to bude vzdelávacie podujatie Zvedavosť večne mladá.
Vo Vihorlatskej knižnici v Humennom sa deti stretnú vo svojom detskom klube Čítajko aj v Klube záhad, kde absolvujú súťažný kvíz. Knižnica si pripravila aj literárne čítanie na detskom oddelení nemocnice a v Komunitnom centre.
V pondelok (2. 3.) budú čitatelia Knižnice Jána Henkela v Levoči trojrozmerne modelovať a tlačiť v tunajšom smartlabe. Ďalšie dni sa potešia vypaľovaniu do dreva a tvorbe vlastnej drevenej záložky, najmenší čitatelia zas čítaniu v pyžamkách. Jedným z top podujatí knižnice bude cestovateľský večer s Martinom Pročkom na tému Island.
„Čitateľské lebedenia, krúžok programovania, kino medzi knihami, ale aj ochutnávka argentínskeho tanga či atraktívne spoznávanie Veľkého Šariša a jeho významných žien, to je ponuka knižničných podujatí Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Doplní ju výstava kresleného humoru tureckého autora Halita Kurtulmusa Aytoslu či tvorivé dielne,“ uviedla Jeleňová.
Podtatranská knižnica v Poprade si pripravila autorskú besedu so Štefániou Baranovou o jej knižných novinkách, ako aj stretnutie s Popradčanom Mikulášom Sisákom, držiteľom ceny za najlepší európsky streetfood. Pre malých čitateľov si knižnica pripravila vedomostnú hru a atraktívne aktivity s rozprávkovými či dobrodružnými príbehmi.
Tvoriť komiksy, besedovať s Michalom Hajdukom, ale napríklad aj pripravovať sladké dobroty podľa receptov z rozprávok budú návštevníci Podduklianskej knižnice vo Svidníku. Potešia sa i viacerým výstavám. Ďalšie aktivity budú prebiehať v bibliobuse knižnice.
„Budúcotýždňový program Ľubovnianskej knižnice sídliacej v Starej Ľubovni sľubuje zážitkové čítanie, veselé súťaženie, 3D modelovanie a 3D tlač, ale aj oživovanie LEGO modelov, predajnú výstavu i možnosť vyskúšať si hranie spoločenských hier pre nevidiacich a slabozrakých. Starších čitateľov určite zaujme stretnutie s historikmi Martinom Furmanikom a Miroslavom Števíkom, ale aj servítková technika zdobenia predmetov, ktorú predstaví Erika Orovčíková,“ doplnila Jeleňová.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou do svojho programu zaradila napríklad hravé podujatie pamäti a postrehu - knižné pexeso, kartový turnaj pre seniorov, interaktívny workshop Podmorský svet, ale aj besedu so spisovateľkou Martinou Matijovou. V stredu (3. 3.) sa tu stretne Kubo club s digitálnou čitárňou a o deň neskôr klub Na duševnom zdraví záleží.
V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove sa začne vernisážou výstavy fotografií Petra Kostelníka. Prázdninujúce deti sa tu môžu tešiť aj na zážitkové čítanie či inscenované čítanie s opicou Škoricou a tvorivú dielňu. Pre seniorov to bude vzdelávacie podujatie Zvedavosť večne mladá.
Vo Vihorlatskej knižnici v Humennom sa deti stretnú vo svojom detskom klube Čítajko aj v Klube záhad, kde absolvujú súťažný kvíz. Knižnica si pripravila aj literárne čítanie na detskom oddelení nemocnice a v Komunitnom centre.
V pondelok (2. 3.) budú čitatelia Knižnice Jána Henkela v Levoči trojrozmerne modelovať a tlačiť v tunajšom smartlabe. Ďalšie dni sa potešia vypaľovaniu do dreva a tvorbe vlastnej drevenej záložky, najmenší čitatelia zas čítaniu v pyžamkách. Jedným z top podujatí knižnice bude cestovateľský večer s Martinom Pročkom na tému Island.
„Čitateľské lebedenia, krúžok programovania, kino medzi knihami, ale aj ochutnávka argentínskeho tanga či atraktívne spoznávanie Veľkého Šariša a jeho významných žien, to je ponuka knižničných podujatí Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Doplní ju výstava kresleného humoru tureckého autora Halita Kurtulmusa Aytoslu či tvorivé dielne,“ uviedla Jeleňová.
Podtatranská knižnica v Poprade si pripravila autorskú besedu so Štefániou Baranovou o jej knižných novinkách, ako aj stretnutie s Popradčanom Mikulášom Sisákom, držiteľom ceny za najlepší európsky streetfood. Pre malých čitateľov si knižnica pripravila vedomostnú hru a atraktívne aktivity s rozprávkovými či dobrodružnými príbehmi.
Tvoriť komiksy, besedovať s Michalom Hajdukom, ale napríklad aj pripravovať sladké dobroty podľa receptov z rozprávok budú návštevníci Podduklianskej knižnice vo Svidníku. Potešia sa i viacerým výstavám. Ďalšie aktivity budú prebiehať v bibliobuse knižnice.
„Budúcotýždňový program Ľubovnianskej knižnice sídliacej v Starej Ľubovni sľubuje zážitkové čítanie, veselé súťaženie, 3D modelovanie a 3D tlač, ale aj oživovanie LEGO modelov, predajnú výstavu i možnosť vyskúšať si hranie spoločenských hier pre nevidiacich a slabozrakých. Starších čitateľov určite zaujme stretnutie s historikmi Martinom Furmanikom a Miroslavom Števíkom, ale aj servítková technika zdobenia predmetov, ktorú predstaví Erika Orovčíková,“ doplnila Jeleňová.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou do svojho programu zaradila napríklad hravé podujatie pamäti a postrehu - knižné pexeso, kartový turnaj pre seniorov, interaktívny workshop Podmorský svet, ale aj besedu so spisovateľkou Martinou Matijovou. V stredu (3. 3.) sa tu stretne Kubo club s digitálnou čitárňou a o deň neskôr klub Na duševnom zdraví záleží.